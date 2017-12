Oroscopo Acquario del 25 dicembre 2017

Oroscopo del 25 dicembre 2017 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

indifferenti ma…

Con Venere in Capricorno, non si può certo dire che sarete molto affettuosi, teneri e romantici… Al contrario, sembrerete lontani e a volte indifferenti. Potrebbe trattarsi solo di un atteggiamento e, interiormente, riflettere invece sulla vita affettiva e ciò che potete fare per migliorare il rapporto con la persona amata. Seconda decade: fermi, autoritari – troppo – e se qualcuno avesse la malaugurata idea di contrariarvi, reagirete molto male.

