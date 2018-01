Oroscopo Acquario del 25 gennaio 2018

Oroscopo del 25 gennaio 2018 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

accettare l’inaccettabile non è da voi…

Sembra abbiate deciso che qualcosa non funzioni come dovrebbe e non è proprio da voi accettare l’inaccettabile e, inoltre, per orgoglio, tendete allo scontro con chi vorrebbe spingervi a un atteggiamento meno impulsivo… Ora siete pronti ad apportare alcune modifiche a un progetto personale o di lavoro: andate avanti, i pianeti vi sostengono, ma senza la pretesa che tutti vi seguano ciecamente! Ogni persona ha i suoi tempi, poi capirà il motivo della vostra scelta.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]