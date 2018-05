Oroscopo Acquario del 25 maggio 2018

Oroscopo del 25 maggio 2018 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

trarre profitto da…

Potreste trarre profitto da una situazione che sembra inestricabile. Ma istintivamente saprete come muovervi. Spesso l’Acquario vede delle uscite di sicurezza là dove altri non intravedono niente, il che – va detto – vi rende un segno un po’ speciale. Ciò non toglie, aggiungiamo, che alcune vostre idee siano utopiche e vadano chiuse in un cassetto a tempo indeterminato ma, in questo caso, le sostituite con altre: non siete mai privi di risorse!

