Oroscopo Acquario del 26 aprile 2018

Oroscopo del 26 aprile 2018 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

In programma c’è un bel fine settimana, forse lontani da casa. Avete voglia di evadere e qualsiasi mezzo sarà buono: quando l’Acquario decide qualcosa… E inoltre siete favoriti dalla Luna in Bilancia – domani – e da una splendida Venere! Può essere che una persona molto cara, che abita lontano da voi, vi raggiunga o sarete voi che andrete a trovarla. In entrambi i casi, l’atmosfera sarà gioiosa.

