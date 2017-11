Oroscopo Acquario del 26 novembre 2017

Oroscopo del 26 novembre 2017 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

uno stile di vita…

Con la Luna nel vostro segno in buon aspetto a Marte e Urano, c’è da pensare a una giornata intensa sul piano della socializzazione, di una gita, uno spostamento molto divertente. Ma potrebbero esserci anche inviti inattesi… Su un altro piano: i passaggi astrali sembrano spingervi a impostare uno stile di vita molto elevato; anche se vi gratifica, fate in modo che non diventi eccessivamente dispendioso.

