Oroscopo Acquario del 27 dicembre 2017

Oroscopo del 27 dicembre 2017 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

piccoli dettagli che…

Focalizzate l’attenzione su dettagli senza importanza quando invece una visione più ampia della situazione sarebbe utile a schiarire le idee. In questo momento, non avete una prospettiva a lungo termine, cosa che non è da voi poiché solitamente siete in grado di anticipare, prevedere tutto. Prima decade: mettete in conto ottimi risultati nel lavoro, ne sarete molto soddisfatti.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]