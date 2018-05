Oroscopo Acquario del 27 maggio 2018

Oroscopo del 27 maggio 2018 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

una domenica di riposo…

Per oggi, mettete da parte i progetti, lasciate le tensioni alle spalle e godetevi una domenica di riposo, di divertimento: ne avete bisogno! In questo momento la mente va in mille direzioni e non riuscite a riposare quanto e come dovreste. Le cose non andranno male per cui smettete di far lavorare incessantemente i neuroni! E la congiunzione odierna Luna-Giove annuncia l’arrivo di un riconoscimento, vi sentirete rivalutati!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com