Oroscopo Acquario del 28 aprile 2018

Oroscopo del 28 aprile 2018 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

amore, piacere…

In primo piano c’è l’amore, il piacere, il fascino, a dispetto di una situazione un po’ confusa sul piano lavorativo o familiare. Il prossimo arrivo di Urano in Toro, infatti, inizia a farsi sentire e cambierete vita in modo repentino, spesso senza che ve ne rendiate conto… Ma alcuni Acquario forse è già da un anno che intravedono la possibilità di un cambiamento.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]