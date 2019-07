Oroscopo Acquario del 28 luglio 2019. Caterina Galloni: una relazione…

Oroscopo del 28 luglio 2019 per i nati sotto il segno dell’Acquario (21 gennaio-19 febbraio): un relazione…

Con Venere da oggi in Leone, fino al 21 agosto, potrebbero proporvi nuovamente un’offerta che non avevate accettato. Ma non è detto che ora siate disposti… Venere vi mette di nuovo di fronte a una scelta, a una decisione ma il pianeta fortunatamente è meno “brusco” di Marte in Leone, entrato in questo segno all’inizio di luglio. Il transito può anche indicare che una relazione prende una direzione inattesa e a vostro vantaggio: dopo una fase platonica un legame diventa concreto oppure avviate una società con un amico/a. Infine, è un buon momento per appianare eventuali conflitti così da ristabilire pace e armonia.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

L’Acquario nel 2019

Anno nuovo, vita nuova: il 2019 sarà un anno positivo, nulla vi sembrerà impossibile, avrete voglia di rinnovamento, di agire e passare all’azione. I pianeti che più incideranno sugli eventi, sulle vostre iniziative e decisioni saranno tre: Giove in Sagittario che fino al 4 dicembre favorisce l’evoluzione positiva di progetti personali e lavorativi; Nettuno in Pesci che aumenta la creatività, le ambizioni e vi farà avere come obbiettivo quello di ottenere maggiori entrate di denaro; Urano, vostro pianeta guida, che entra definitivamente in Toro e potrebbe sottoporvi, in particolare a marzo, a qualche tensione con i familiari e parenti acquisiti o sorprese riguardanti l’ambiente domestico: la famiglia s’ingrandisce in modo inaspettato oppure c’è un improvviso cambio di residenza. In generale è un anno in cui guardare al futuro, stringere nuovi contatti, moltiplicare i progetti: la parola d’ordine è rinnovamento e a voi il coraggio, l’entusiasmo di certo non mancano. Il 2019 è infatti ideale per lanciarvi in nuove inziative e soprattutto, quando ve le proporranno, raccogliere nuove sfide. Ma è ancor più importante non trascurare i contatti con gli altri poiché, al momento giusto, potrebbero essere utili a ottenere il sostegno di cui avete bisogno. L’importante è che siate sempre ancorati alla realtà ed evitiate di spendere energie in progetti utopici. Prima di intraprendere, dunque, riflettete sempre con calma così da non pagare il prezzo dell’impulsività. Concentrazione e valutate attentamente le vostre azioni.

Lavoro: E’ un anno molto positivo per avviare nuovi progetti e mostrare il vostro talento. Per cui è vietato l’immobilismo, è il momento di agire! La seconda metà di maggio si annuncia promettente nella carriera, può esserci un riconoscimento per quanto avete svolto o, più in generale, un progresso nella professione. A luglio non è escluso un cambiamento di percorso che se inizialmente può sconvolgervi, nel tempo lo giudicherete molto positivo. E da ottobre a fine novembre darete voce alle ambizioni e nessuno potrà impedirvi di ottenere il successo.

Denaro: in questo settore i pianeti chiedono prudenza, cercate di essere previdenti e controllate regolarmente la contabilità. In particolare a marzo, evitate di prendere decisioni finanziarie importanti: rivolgetevi a esperti e seguite i loro suggerimenti. La sicurezza e la stabilità saranno presenti verso la seconda metà dell’anno: sul fronte uscite di soldi – un cambiamento di casa o un progetto importante potrebbero richiedere spese non indifferenti – tornerete a respirare!

Amore: se siete soli, un amore del passato potrebbe tornare a bussare alla vostra porta ma non è escluso un colpo di fulmine o che una relazione nasca all’estero e vi “obblighi” a cambiare residenza. In coppia, farete molti progetti per il futuro: matrimonio, convivenza, fidanzamento ufficiale, per alcuni c’è l’arrivo di un bebè mentre altri diventeranno nonno/a.

Salute: spirito positivo ed energie a mille per tutto l’anno. L’unico punto debole? la golosità a mille e lasciarvi andare potrebbe essere un problema, anche di tipo estetico. Cercate di seguire una dieta alimentare sana e praticate quotidianamente sport, jogging, fate lunghe camminate.