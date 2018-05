Oroscopo Acquario del 28 maggio 2018

Oroscopo del 28 maggio 2018 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

esitanti ma…

La settimana si apre con la sensazione di insicurezza, potreste essere esitanti rispetto ad alcune decisioni che potrebbero riguardare anche situazioni del passato. Probabilmente, il fatto di rallentare, di non agire impulsivamente, non è poi così negativo anzi vi eviterà di commettere errori e, successivamente, sentirvi in colpa.

