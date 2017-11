Oroscopo Acquario del 28 novembre 2017

Oroscopo del 28 novembre 2017 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

imboccare una strada completamente…

Idee o decisioni che sembravano definitive, potrebbero invece essere rimesse in discussione. Ma oggi, e nei prossimi giorni, al vostro segno sarà utile non trarre conclusioni affrettate, in quanto potreste imboccare una strada completamente diversa, più vantaggiosa, che spiana il cammino a nuove e maggiori opportunità. Per cui, procedete con calma. Prima decade: preoccupati per una persona cara ma si risolverà tutto.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]