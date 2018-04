Oroscopo Acquario del 29 aprile 2018

Oroscopo del 29 aprile 2018 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

molto pratici…

Il trigono Sole-Saturno odierno vi rende molto pratici: potreste dover affrontare una nuova situazione o una nuova responsabilità improvvise ma, visto che siete più lucidi e sicuri del solito, non batterete ciglio e saprete come muovervi. In questo momento, inoltre, potreste decidere di mettere ordine, praticare l’autocontrollo soprattutto nei rapporti d’amore: vi sentirete più rilassati.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]