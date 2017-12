Oroscopo Acquario del 29 dicembre 2017

Oroscopo del 29 dicembre 2017 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

una lavoro difficile che…

Marte congiunto a Giove in Scorpione: potrebbe scatenarsi una tempesta… Una persona si arrabbierà con voi o sarete voi a scagliare fulmini e saette! Non è escluso, tuttavia, siate alle prese con un lavoro difficile e costretti a impegnare totalmente le energie. Prima decade: fuggire dall’amore per timore di soffrire non è mai una buona strategia. Date all’altro una possibilità.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]