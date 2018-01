Oroscopo Acquario del 29 gennaio 2018

Oroscopo del 29 gennaio 2018 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

E’ un lunedì perfetto per elaborare nuove idee o progetti, i cui dettagli potranno essere definiti in seguito o, volendo, imitare il Leone ed esibire con orgoglio la vostra abilità. Ma, al contempo, non è la giornata giusta per prendere decisioni di tipo pratico, soprattutto se legate al denaro e qui i pianeti puntano il dito sugli acquisti che talvolta si rivelano inutili.

