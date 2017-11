Oroscopo Acquario del 29 novembre 2017

Oroscopo del 29 novembre 2017 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

un futuro roseo…

Splendida giornata! Iniziate ad avvertire le belle vibrazioni di Venere in Sagittario che, per quanto riguarda i progetti personali o di lavoro, vi regala una marcia in più e vi autorizza a prendere prossimamente delle iniziative. Avete diritto a prevedere un futuro roseo, anche negli affari di cuore! E oggi è un buon momento per riflettere su quanto avete intenzione di fare ma, prima di parlarne, aspettate ancora qualche giorno.

