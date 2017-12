Oroscopo Acquario del 3 dicembre 2017

Oroscopo del 3 dicembre 2017 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

valorizzati e gratificati…

La Luna Piena in Gemelli, a tutte e tre le decadi promette una bella domenica. Vi sentirete valorizzati, più gratificati dalla vita e da chi vi circonda: non vi troverete su una nuvoletta rosa ma quasi… E sentite anche che i vostri progetti avranno successo il che è vero ma in ogni caso dovete sempre fare attenzione che corrispondano alla realtà. In particolare la seconda decade: occhio a sognare troppo!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]