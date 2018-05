Oroscopo Acquario del 3 maggio 2018

Oroscopo del 3 maggio 2018 per i nati sotto il segno dell’Acquario: attenzione alle spese inutili…

Siete spesso re e regine dell’utopia, avete in mente mille progetti di cui la maggior parte sono irrealizzabili. In questi giorni, evitate di fidarvi delle vostre idee o delle sensazioni che provate… Non solo: fino a mercoledì della prossima settimana, Venere e Nettuno saranno in dissonanza e rischiate di spendere con leggerezza, lanciarvi in acquisti probabilmente inutili.

