Oroscopo Acquario del 31 gennaio 2018

Oroscopo del 31 gennaio 2018 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

Mercurio entra nel vostro segno e vi rende brillanti, entusiasti, pieni di idee talvoltaperfino geniali. Al contempo, vi esprimerete con una certa durezza: non ne lascerete passare una, metterete i sognatori o chi non vede ciò che non va, di fronte alla realtà. Infine potrebbe esserci un colloquio mirato alla realizzazione di un progetto: otterrete eccellenti risultati.

