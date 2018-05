Oroscopo Acquario del 31 maggio 2018

Oroscopo del 31 maggio 2018 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

liberati da un pesante fardello…

La congiunzione Luna-Saturno in Capricorno oggi vi sarà di grande aiuto e troverete a soluzione a un problema personale o lavorativo. Vi sentirete leggeri, liberati da un pesante fardello! Sul fronte denaro, non è esclusa l’entrata di una somma ma siete pregati di non spendere e spandere. E l’amore è splendido, vi rende più forti, persone migliori. Soli, un incontro elettrizzante apre un nuovo e importante capitolo della vita affettiva.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com