Oroscopo Acquario del 4 dicembre 2017

Oroscopo del 4 dicembre 2017 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

una settimana positiva…

Mettete in conto una bella settimana, focalizzerete l’attenzione sui vostri progetti e se uno potrebbe soddisfarvi, un altro – secondo i vostri gusti – non procederà velocemente. Vi chiederete se non sia il caso di eliminarlo… Ma tutto, in comunque, poi andrà come da voi previsto. Seconda decade: un socio o un amico vi aiuteranno a gestire meglio una situazione lavorativa.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]