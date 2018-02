Oroscopo Acquario del 4 febbraio 2018

Oroscopo del 4 febbraio 2018 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

la noia non è di casa…

E’ una domenica piacevole, conviviale, ci sono bei momenti da gustare in buona compagnia… Ma non solo: potreste avere in mente un’idea o programmare qualcosa di piacevole da fare nel prossimo futuro e la noia che solitamente vi assale nel giorno di riposo, oggi non sarà presente nemmeno per un minuto. Prima decade: un’accesa discussione vi permetterà di affermare le opinioni e stoppare chi vorrebbe ostacolarvi.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]