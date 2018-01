Oroscopo Acquario del 4 gennaio 2018

Oroscopo del 4 gennaio 2018 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

spendaccioni…

L’Acquario oggi è spendaccione ma sicuramente non per voi stessi: potreste fare acquisti per un amico o un familiare o, ancora dare una somma per aiutare. Quando avete denaro, la tendenza è quella di condividerlo, vedere felici le persone care il che, sia chiaro, non impedisce che gratifichiate anche voi con qualche regalino. Prima decade: il 2017 non è stato un anno al top ma nel 2018 la musica cambierà!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]