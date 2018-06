Oroscopo Acquario del 4 giugno 2018

Oroscopo del 4 giugno 2018 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

una proposta imperdibile…

E’ una bella settimana, al punto che a volte potreste chiedervi se quanto accade sia reale. Alcuni complimenti, le gratificazioni vi sembreranno troppo belli per essere veri. A meno che riceviate una proposta imperdibile, una di quelle che accadono una volta nella vita e, anche qui, vi sembrerà di sognare. In questo caso, lasciate passare un po’ di tempo: è il solo modo per capire se è o meno seria.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com