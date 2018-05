Oroscopo Acquario del 4 maggio 2018

Oroscopo del 4 maggio 2018 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

cosa lasciare alle spalle per…

Vi piace sentirvi speciali, diversi dagli altri ma con Saturno in Capricorno accade esattamente il contrario e il fatto non può che infastidirvi. E’ un fatto temporaneo! Presto ci sarà un progetto entusiasmante che restituirà la bella sensazione di unicità. Nel frattempo, è un buon momento per capire cosa lasciare definitivamente alle spalle così da sentirvi più leggeri, felici e liberi!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]