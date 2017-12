Oroscopo Acquario del 5 dicembre 2017

Oroscopo del 5 dicembre 2017 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

suscettibili…

Potrebbe esserci un piccolo scontro di vedute con un collega o un amico, un familiare ma chiedetevi se per caso abbiate ingigantito la questione, fino al punto di trasformarla in un dramma. Oggi siete molto suscettibili e un niente potrebbe scatenare la sensazione di essere giudicati o rifiutati ma è frutto delle vostre emozioni, in realtà non è così! Per cui, evitate di reagire chiudendovi a riccio.

