Oroscopo Acquario del 5 gennaio 2018

Oroscopo del 5 gennaio 2018 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

qualcosa vi blocca…

Gli oggetti, nel fine settimana, vi giocheranno qualche scherzetto e focalizzerete l’attenzione su uno in particolare che non funziona: forse perché qualcosa, nella vostra vita, non va come dovrebbe. L’oggetto simboleggia ciò che vi blocca e che chiede una soluzione: la capacità, ad esempio, di superare i vostri limiti. Seconda decade: la serenità, in questo momento, non è di casa.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]