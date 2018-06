Oroscopo Acquario del 5 giugno 2018

Oroscopo del 5 giugno 2018 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

se il partner vi nasconde qualcosa…

Possibile ci sia un lavoro o qualcosa da avviare alla velocità della luce ma la Luna odierna in Pesci, indica che potreste spendere denaro impulsivamente o, in generale, agire in modo eccessivamente precipitoso. Cercate di non fare nulla senza aver prima riflettuto sulle conseguenze. Per quanto riguarda l’amore, se avete la sensazione che il partner vi stia nascondendo qualcosa è meglio indagare.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com