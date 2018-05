Oroscopo Acquario del 5 maggio 2018

Oroscopo del 5 maggio 2018 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

accetterete i cambiamenti?…

La natura uraniana del vostro segno da un po’ di tempo è messa alla prova: accetterete i cambiamenti che si profilano? Per alcuni, è la specialità di Urano, il cambiamento in questione potrebbe essere brusco oppure inatteso. Il pianeta sta per entrare in Toro, nel settore che rappresenta le basi della vostra vita, la famiglia, la casa. Può essere, ad esempio ed è una delle numerose interpretazioni, che acquistiate una nuova abitazione e inizialmente sia difficile ambientarvi, la cosa provochi smarrimento.

