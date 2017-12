Oroscopo Acquario del 6 dicembre 2017

Oroscopo del 6 dicembre 2017 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

aria di competizione…

La Luna si oppone a Plutone e nel lavoro non è una giornata tranquilla: c’è aria di competizione sfrenata, situazioni confuse che scatenano un po’ di inquietudine e qualche tiro mancino che non avevate previsto ma nulla, comunque, di cui preoccuparvi troppo: già da domani, riprenderete saldamente il timone della situazione. Seconda decade: lavoro o vita privata, non date nulla per scontato, continuate a impegnarvi per consolidare le situazioni.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]