Oroscopo Acquario del 6 febbraio 2018

Oroscopo del 6 febbraio 2018 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

equilibrio tra dare e avere…

Sembra che tutte le persone che incontrerete vi chiedano qualcosa e voi, come sempre, sarete pronti a esaudire, non vi tirerete indietro! Ma chi è che fa qualcosa per voi? Oggi non vi porrete forse la domanda poiché le cose stanno andando bene ma non è escluso che sotto sotto, desideriate trovare finalmente un equilibrio tra dare e avere. Anche se la missione dell’Acquario è quella di sostenere, soccorrere, non potete aiutare tutti.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]