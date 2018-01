Oroscopo Acquario del 6 gennaio 2018

Oroscopo del 6 gennaio 2018 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

profilo basso…

Giornata agitata in cui avete tutto l’interesse a mantenere un profilo basso. Bruciate dalla voglia di reagire ma non è detto sia d’aiuto anzi, rischiate di spingervi un po’ troppo oltre e arrivare a un punto di non ritorno, soprattutto rispetto al rapporto con il boss o una persona importante. Per cui, datevi una calmata ed evitate di scattare come molle.

