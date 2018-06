Oroscopo Acquario del 6 giugno 2018

Oroscopo del 6 giugno 2018 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

imporvi dei limiti…

Qualsiasi cosa abbiate intenzione di concedervi, da un gustoso pranzetto a un oggetto che vi piace, è un mercoledì in cui dovete imporvi dei limiti. In caso contrario, rischiate di esagerare… La tendenza odierna è quella di lasciarvi trascinare dall’entusiasmo e a non pensare, nemmeno per un momento, che forse non avete i mezzi per offrirvi quell’oggetto o che la salute non vi permette il minimo eccesso nel bere o mangiare. La riflessione deve prevalere sull’azione!

