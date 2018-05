Oroscopo Acquario del 6 maggio 2018

Oroscopo del 6 maggio 2018 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

una tempesta in un bicchiere d’acqua…

In serata, la Luna sbarca nel vostro segno e scatenerà la classica tempesta in un bicchiere d’acqua, ossia una grande confusione per cose di poco conto. Il luminare vi terrà compagnia fino a martedì, per cui vi sentirete un po’ angosciati, spesso senza una reale ragione. Potrebbe trattarsi di un pensiero negativo ma, ripetiamo del tutto infondato, rispetto al futuro.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]