Oroscopo Acquario del 6 marzo 2018

Oroscopo del 6 marzo 2018 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

una proposta che…

Per qualche giorno, i rapporti d’amicizia e quelli con soci e clienti saranno eccellenti. Non escluso, inoltre, che una proposta – personale o di lavoro – vi faccia saltare dalla gioia ma, al contempo, sia accompagnata da condizioni un po’ difficili e non sarete sicuri di voler accettare. Non rispondete immediatamente, prendete tempo, anche se la vostra natura impaziente potrebbe suggerirvi il contrario.

