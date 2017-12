Oroscopo Acquario del 7 dicembre 2017

Oroscopo del 7 dicembre 2017 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

guadagnerete di più…

E’ un bel giovedì in cui potrebbe nascere una nuova amicizia oppure arrivare una proposta d’amore. In generale, avrete buoni motivi per essere contenti: un progetto o un incontro potrebbero essere molto soddisfacenti! Non è esclusa una promozione o la trasformazione della vostra attività: in emtrambi i casi, guadagnerete di più. Terza decade: ancora in attesa di una risposta, di un segnale…

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]