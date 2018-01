Oroscopo Acquario del 7 gennaio 2018

Oroscopo del 7 gennaio 2018 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

tutto va bene ma…

Atmosfera simpatica, rigenerante, i rapporti con il mondo circostante sono eccellenti! In questo momento vitalità e gioia di vivere non fanno difetto, sul fronte affari di cuore la serenità è di casa ma c’è un lato B: la gestione del denaro che, come sempre, vi annoia. Fare un piccolo sforzo per ridurre le spese vi sarà utile. In caso contrario, non lamentatevi di eventuali problemi di denaro…

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]