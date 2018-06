Oroscopo Acquario del 7 giugno 2018

Oroscopo del 7 giugno 2018 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

impegno per…

I pianeti inviano vibrazioni mirate alla stabilità, per questo è probabile che siate costretti a impegnarvi parecchio per risolvere una situazione difficile o un problema che va avanti da tempo. Il che vi permetterà di fare passi avanti e sentirvi meno oppressi. Inoltre, alcune conversazioni potrebbero riaccendere interesse per un vecchio progetto.

