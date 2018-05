Oroscopo Acquario del 7 maggio 2018

Oroscopo del 7 maggio 2018 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

vivere il presente…

La dissonanza Venere-Nettuno, al vostro segno annuncia che lanciarvi in un rischio e ignorare i problemi conseguenti, potrebbe portare a risultati sfavorevoli. Investite le energie su ciò che avete in ballo in questa fase della vostra vita e non su obbiettivi irraggiungibili o inseguendo miraggi che non pagherebbero. Vivete il presente!

