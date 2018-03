Oroscopo Acquario del 7 marzo 2018

Oroscopo del 7 marzo 2018 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

una buona notizia…

Gli astri inviano ottime vibrazioni e, tra oggi e domani, potreste ricevere una buona notizia o prendere una decisione positiva. Qualsiasi cosa intraprendiate, avrete la possibilità di ottenere la riuscita per cui, non esitate! Dopo venerdì, vi muoverete a piccoli passi: i pianeti in Ariete, che ora vi sostengono, saranno in dissonanza con Saturno; le cose si snoderanno con lentezza e sarete costretti a impegnarvi di più.

