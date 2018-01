Oroscopo Acquario del 8 gennaio 2018

Oroscopo del 8 gennaio 2018 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

misteriosi…

Sole e Venere congiunti in Capricorno: non è escluso che facciate i misteriosi per nascondere – o proteggere – una storia d’amore oppure che la persona amata non sia libera. Darete prova di totale discrezione ma chi vi circonda non potrà fare a meno di notare un atteggiamento diverso… Ma il mistero potrebbe anche riguardare il lavoro: vi affidano, ad esempio, un compito che deve rimanere segreto.

