Oroscopo Acquario del 8 marzo 2018

Oroscopo del 8 marzo 2018 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

nuove opportunità…

Un ottimo intuito vi mette in grado di trovare, al momento giusto, le informazioni di cui avete bisogno. La comunicazione con il mondo circostante è favorita, tutti sembra abbiano intenzione di venirvi incontro ed è possibile, dunque, che arrivino anche nuove opportunità. In ogni caso, da domani Giove torna retrogrado per 4 mesi e suggerisce di concentrarvi su progetti lavorativi che siano realizzabili e non utopici.

