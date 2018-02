Oroscopo Acquario del 9 febbraio 2018

Oroscopo del 9 febbraio 2018 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

meglio condividere…

Vi muovete in modo tale che gli altri vi vedono più forti e meno vulnerabili di quanto siate in realtà. Lo sapete bene ma senza volerlo, oggi potreste fare un passo falso o ferire i sentimenti. In questo momento avete, più del solito, la tendenza a fare tutto da soli, quando invece sarebbe meglio condividere o delegare. Nati intorno al 2,3 febbraio: meglio essere diffidenti, soprattutto sul piano finanziario; un progetto potrebbe rivelarsi molto costoso e non è detto ne valga la pena.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]