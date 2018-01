Oroscopo Acquario del 9 gennaio 2018

Oroscopo del 9 gennaio 2018 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

seguire la corrente…

Rispetto a una situazione personale o lavorativa, all’apparenza potreste sembrare accondiscendenti e abbastanza contenti di prendere le cose così come vengono ma interiormente non sarà così. Parecchio agitati, vorreste cambiare qualcosa così da alleviare la tensione… Relax, Acquario, evitate di entrare in ansia: seguire la corrente è la cosa migliore.

