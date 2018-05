Oroscopo Acquario del 9 maggio 2018

Oroscopo del 9 maggio 2018 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

un colpetto di fortuna…

E’ un mercoledì in cui potete fidarvi dell’istinto, in particolare se riguarda una scelta coraggiosa che rimandate da tempo. Con il Sole opposto a Giove, ora potete fare la prima mossa, prendere l’iniziativa, sicuri di non sbagliare. Inoltre, una positiva Venere in Gemelli può far arrivare un colpetto di fortuna e favorire buoni affari!

