Oroscopo Acquario del 9 marzo 2018

Oroscopo del 9 marzo 2018 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

una trappola tesa da…

Come sempre, con la Luna in Capricorno siete distratti, con la mente altrove, perduti nei vostri pensieri e rischiate di non vedere un ostacolo o un inganno. Non un ostacolo importante, sia chiaro, ma uno scoglio, una trappola tesa da una persona gelosa. Potrebbe trattarsi anche di un attacco diretto, una critica di cui tuttavia vi sbarazzerete facilmente: quando si tratta di aggirare le questioni e uscire da situazioni imbarazzanti, siete imbattibili!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]