Oroscopo Acquario del maggio 2018

Oroscopo del maggio 2018 per i nati sotto il segno dell’Acquario:

incerti sul da farsi…

La Luna in Leone non vi fa sentire in sintonia con il mondo circostante, probabilmente dovete risolvere alcune situazioni e siete incerti sul da farsi, temete che decidendo di seguire una certa direzione, potreste perdere qualcosa… Stato d’animo che scatena insicurezza, mancanza di fiducia in voi stessi ma che tuttavia è temporaneo.

