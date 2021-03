Oroscopo domani 3 marzo 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): Marte arriva in vostro soccorso

Oroscopo Acquario di domani 3 marzo: umore

Con la Luna in Scorpione, emergono delle tensioni, sembra dubitiate di uno dei vostri progetti, non ci credete più poiché per i vostri gusti, le cose non si snodano abbastanza velocemente. Avete torto: non dovete sollevare le braccia in segno di resa poiché domani Marte in Gemelli arriverà in vostro soccorso. Vi attende un periodo in cui non ci sarà traccia di stress.

Con la congiunzione Mercurio-Giove, inoltre tornerà la speranza anche se dovrete essere un po’ pazienti per toccare con mano i risultati. Non tarderanno, anche se richiederanno decisioni impegnative le affronterete con coraggio ed entusiasmo. Proverete un benefico senso di liberazione. Per oggi, non pensate a niente né al futuro.

Oroscopo Acquario di domani 3 marzo: amore

In coppia: l’atmosfera non è serena, la sensazione odierna è che con il partner, ma non solo, tutto vada di traverso. Andrà meglio domani.

Soli: per oggi, rimandate appuntamenti romantici. Siete nervosi, impazienti, agitati e fareste scappare gambe in spalla chi vi corteggia.