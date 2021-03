Oroscopo Acquario domani 12 marzo 2021: l’Oroscopo di Domani per il segno dell’Acquario

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo domani 12 marzo 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): vincere le tentazioni

Oroscopo Acquario di domani 12 marzo: umore

Anche se volete ridurre le spese e trovare un modo per utilizzare meglio l denaro, nei prossimi due giorni potreste dover vincere qualche tentazione. Potrebbe sembrare una cosa negativa ma avrà conseguenze positive. La congiunzione Luna-Venere-Nettuno in Pesci potrebbe scatenare desideri e voglie ma non dovete cedere al richiamo. Siate forti.

Non è escluso che abbiate in corso una trattativa ma prima di andare avanti esaminate attentamente i dettagli. Il Novilunio di domani annuncia un nuovo ciclo ed è bene trascorrere questa giornata riflettendo e rilassandovi.

Oroscopo Acquario di domani 12 marzo: amore

In coppia: se ci sono state delle tensioni, oggi ripartirete da zero tenendo conto degli errori commessi da entrambi.

Soli: momenti intensi con una persona conosciuta di recente. Non rovinate tutto ponendo domande sul futuro,