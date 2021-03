Oroscopo Acquario domani 14 marzo 2021: l’Oroscopo di Domani per il segno dell’Acquario

Oroscopo domani 14 marzo 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): rilanciare i contatti

Oroscopo Acquario di domani 14 marzo: umore

La Luna in Ariete annuncia una bella domenica, ideale per comunicare, chiamare amici e parenti, rilanciare i contatti. Tenete presente che se avete un progetto questi ultimi potrebbero esservi utili a progredire o essere d’aiuto a concretizzarli. Aiuti e azioni, sono nel programma della giornata! Potreste decidere inoltre di dedicarvi alla posta inevasa che in settimana non avete il tempo di fare. Oggi avete splendide energie e svolgerete tutto velocemente. In ogni caso non mettetevi sotto pressione, dopotutto è domenica e siete invitati a riposare e distrarvi, ritagliare del tempo solo per voi. Cosa che non è detto farete.

Oroscopo Acquario di domani 14 marzo: amore

In coppia: insieme al partner trascorrerete una giornata da sogno. Dimenticherete qualsiasi preoccupazione.

Soli: rischiate di prendere i desideri per realtà. Evitate, dunque, di idealizzare la futura anima gemella.