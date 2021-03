Oroscopo Acquario domani 17 marzo 2021: l’Oroscopo di Domani per il segno dell’Acquario

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo domani 17 marzo 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): una nuova direzione

Oroscopo Acquario di domani 17 marzo: umore

Con la Luna in Toro l’atmosfera è ancora all’insegna della nostalgia o scatenare un p’ di frustrazione. E’ possibile che siate costretti a rinunciare a qualcosa oppure fare piazza pulita così da poter ricostruire. In questi ultimi due-tre anni ci sono state parecchie turbolenze, alcune questioni vi hanno bloccato, ma ora la situazione è sul punto di cambiare in modo positivo e imboccherete una nuova direzione.

Più in generale, per oggi anche se le vostre idee sono buone e i vostri metodi eccellenti, rimanere fermi sulle vostre posizioni non va a vostro vantaggio. Cercate di essere più elastici.

Oroscopo Acquario di domani 17 marzo: amore

In coppia: la dissonanza Luna-Saturno vi rende un po’ pessimisti, intolleranti e rischiate di scatenare delle tensioni.

Soli: alti e bassi d’umore, siete un po’ abbattuti e la cosa migliore, oggi, è rimandare eventuali appuntamenti, anche online.